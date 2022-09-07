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Гребля на байдарках и каноэ

7 сентября, 18:02

Чемпионка мира 2021 года Андреева победила на Кубке доброй воли в одиночном заезде байдарок

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянка Ирина Андреева одержала победу на международных соревнованиях Кубок доброй воли в одиночном заезде байдарок на дистанции 200 метров.

Второй у женщин стала россиянка Олеся Ромасенко, третьей — представительница Белоруссии Елена Ноздрева.

27-летняя Андреева — чемпионка мира 2021 года, также на ее счету серебро мирового первенства 2017 года и золото чемпионата Европы 2021 года.

У мужчин в заезде байдарок-одиночек на дистанции 1 000 метров победителем стал белорус Олег Юреня. Второе место занял россиянин Максим Спесивцев, третье — Владислав Кравец (Белоруссия).

В заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров первыми стали Захар Петров и Михаил Павлов (Россия), вторыми — Иван Штыль и Алексей Коровашков (Россия), третьими финишировали белорусы Денис Махлай и Максим Крысько.

В женском заезде на аналогичной дистанции победительницами стали Марина Литвинчук и Ольга Худенко (Белоруссия), второе место — Кира Степанова и Елена Анютина (Россия), третье — Владислава Скриганова и Елизавета Вилькова (Белоруссия).

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