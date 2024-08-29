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Сегодня, 12:15

Чемпионка мира по гребле Черниговская пожаловалась на отсутствие в сборной массажиста и врача

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Байдарочница Светлана Черниговская, выигравшая чемпионат мира-2024 в Самарканде, в интервью «СЭ» рассказала об условиях подготовки российских спортсменов на турнире.

— Мы готовились к Олимпиаде, но наш экипаж с Настей был создан только в апреле. И сразу поехал на отбор, где нам не хватило совсем немного, как это часто бывает. Обидный момент. Ездили мы туда без массажистов, без главного тренера, только со своим.

Сейчас на чемпионате мира примерно то же самое. Мы были вместе в одном эллинге (бокс с лодками команд. — Прим. «СЭ») с белорусами. На контрасте было заметно, как сборная России относится к своим спортсменам и как белорусская команда — к своим. Белорусы возят с собой специалиста, который обслуживает лодки. Мелочь, но важная. Мы клеим все наклейки, полируем все сами во время перерывов на отдых. У нас нет массажиста. Мы готовились к финальному заезду, стоим разминаемся, сами себя растираем. К нам белорусский массажист подходит, предлагает помощь: «Девчонки, а вы что, сами растираетесь, у вас нет массажиста?» «Ну да, — отвечаем, — привыкли уже за год».

— Помоги себе сам, так сказать.

— Мы уже адаптировались. Но когда видишь, как у других команд устроено, тем более когда они в тех же нейтральных условиях... Белорусы врачей возят, например, а у нас в случае экстренной ситуации и помочь особо некому. Поэтому у них и командный результат выше.

Светлана Черниговская. «Не выдержала давления и заревела». Чемпионка мира — о разговоре в федерации про «семейные ценности»

Светлана Черниговская
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