Чемпионка мира Черниговская: «Президент федерации сказал: «Ты же любишь греблю. Значит, ты за ЛГБТ*!»

Байдарочница Светлана Черниговская в интервью «СЭ» рассказала о разговоре с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгением Архиповым на заседании по допуску российских спортсменов на чемпионат мира. Изначально федерация не хотела отправлять своих спортсменов из-за участия в коммерческом старте.

— Мне кажется, президент федерации до сих пор не верит, что мы выиграли чемпионат мира. На заседании президиума он мне в лицо говорил: «Я не верю, что вы выиграете». И что он еще не решил, поедем или нет. Для понимания — это собрание проходило настолько унизительно, что я была вся в слезах. Мне стыдно это говорить, но они настолько нас всех довели.

— А как оно проходило? 10 человек в президиуме и вы на стульях в центре зала?

— Членов президиума человек 15, наверное, некоторые были подключены по видеосвязи. Нам сказали перед входом в кабинет оставить телефоны, часы, наушники — все, что может писать звук. Пустили в кабинет только меня и Долгову, без тренера. Потом по очереди вдвоем пошли Аношкин и Литовка, затем пошел Оселедко. Нас посадили за стол, первый вопрос был: «Как у вас настроение?» Никакого настроения у нас не было, мы готовимся к чемпионату мира, сначала отобрались, потом второй раз подтвердили лицензию — и нас опять вызывают узнать, как у нас настроение.

— «Не спишь? Что делаешь?»

— Типа того. Я рассказывала, как я люблю греблю, хочу ехать на чемпионат мира, как у нас должна быть любовь, уважение друг к другу, что сборная должна быть как семья. А мне президент федерации в ответ говорит: «А ты знаешь, что такое ЛГБТ*?» Я смотрю на него, говорю — не знаю. Он: «Так ты ж любишь греблю. Ты за ЛГБТ*, значит!» Я вообще не поняла, о чем это. А он продолжает: «Ты же уже взрослая девочка, у тебя муж есть. Спроси у него!» После этого я уже не выдержала давления и заревела. Поняла, что там без толку о чем-то говорить.

— Какой-то отборный кринж. Не знаю, гуглили ли вы, что это за аббревиатура, или знаете на самом деле — но при чем тут это? Скабрезная шутка?

— Я по открытию в Париже поняла, что это такое. (Смеется.) Но когда услышала, тоже опешила, честно говоря. Потом долго думала, что значит такая реакция. Наверное, он зацепился за мои слова, что я люблю греблю и считаю, что команда должна быть как семья. Вот такая дискуссия, — сказала Черниговская.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.