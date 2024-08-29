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Сегодня, 12:00

Чемпионка мира по гребле Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Байдарочница Светлана Черниговская в интервью «СЭ» рассказала о том, как федерация угрожала не пустить спортсменов на прошедший чемпионат мира в Самарканде.

— Ходили разговоры, что вам и перед чемпионатом мира было непросто на него уехать. Подтвердите, опровергните?

— Тот случай, когда золото вопреки, через тернии к звездам. Чемпионат мира завершен, да, мы выиграли, но через что нам пришлось пройти, наверное, знают только я, напарница и близкие люди. Я бы назвала происходящее издевательством. Нервы сдали, все шло через слезы, руки опускались, уже не хотелось бороться. Ты понимаешь, что с ними, с руководством нашей федерации, невозможно бороться. Все зависит только от них. Грубо говоря, они тебе скажут — пройди голой по каналу, тогда и отправим на чемпионат мира. А было, по сути, так. Ты же не хочешь идти, думаешь — да не буду я этого делать! А потом оказывается, что другого варианта нет.

— Вы выбрали пройти?

— Получается, так. Нам поставили условие — те, кто будет участвовать в турнире AAA CUP, будут лишены призовых выплат на Кубке доброй воли, плюс встанет вопрос об участии на чемпионате мира. Соревнования безобидные, да, мы решили участвовать — а что плохого? Мы на самоподготовке, готовимся за свой счет и регионов. Условия поставили только после выигранного нами чемпионата России. Турнир — это шанс попробовать себя перед чемпионатом мира, опыт.

И таким образом мы нарушили некие рекомендации федерации, а значит, и Положение о дисциплине спортсменов, в котором прописано, что мы должны соблюдать субординацию и все требования и указания ВФГБК. Не знаю, давно ли внесен этот пункт, но я не помню, чтобы он раньше применялся.

Светлана Черниговская. «Не выдержала давления и заревела». Чемпионка мира — о разговоре в федерации про «семейные ценности»

Светлана Черниговская
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