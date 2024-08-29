Гребчиха Черниговская — о конфликте в сборной: «Круглый стол с Губерниевым? Я только за то, чтобы помириться»

Чемпионка мира по гребле 2024 года Светлана Черниговская в интервью «СЭ» рассказала о конфликте между несколькими спортсменами сборной России и федерацией. Последняя не хотела отправлять их на чемпионат мира из-за участия в коммерческом турнире.

— Круглый стол с модерацией Дмитрия Губерниева — вы не против?

— Договориться бы хотелось, да. Я вообще за мир, за то, чтобы мы помирились. В каноэ у нас мировой уровень, но в байдарке глубокий провал, и мы давно просим о помощи. Почему уходили из сборной — там невозможно готовиться, ведь ничего команда в итоге не показала.

Но если круглый стол — то не сейчас, когда нас сильно потрепали, я сейчас сразу в слезы ударюсь. Я слишком близко к сердцу воспринимала эти первоначальные отказы в поездках. Когда еще у меня будет Олимпиада, чемпионат мира, кто знает? Поэтому надо делать все сейчас. Мы были готовы поехать за свой счет, но нам даже это запретили. Либо за счет федерации, либо вообще не едете.

Наверное, расскажу вам еще историю с Игр БРИКС, чтобы вы понимали ситуацию. Мы взяли в четверку молодую девушку. Я не буду утверждать на сто процентов, но сложилось стойкое ощущение, что для нее личные отношения оказались превыше корректного спортивного поведения, вследствие чего она просто преднамеренно сделала так, чтобы мы не оказались в призах. Кстати, этой же девушке было разрешено во время учебно-тренировочного мероприятия уезжать и принимать участие в чемпионате Республики Беларусь вместе со старшим тренером женской байдарки, а нам запрещают участвовать в AAACUP, — сказала Черниговская.