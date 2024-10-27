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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 11:32

Члены сборной России по гребле отказались от иска к федерации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Производство по делу против Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) прекращено в связи отказом истцов, сообщает пресс-служба федерации.

«Нам не известно, что послужило причиной, но в дальнейшем спортсмены отказались от своего искового требования», — говорится в заявлении.

Летом этого года представители сборной России Роман Аношкин, Владислав Литовка, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова и Максим Оселедко обратились в Хамовнический районный суд Москвы, потребовав признать недействительным решение ВФГБК о формировании состава на ЧМ-2024.

Это произошло после рекомендации ВФГБК исключить из заявочных списков на чемпионат мира спортсменов, которые примут участие в соревнованиях «Чемпионат России и кубок олимпийских чемпионов AAACUP»

Источник: ВФГБК

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