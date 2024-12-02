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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 12:32

Дегтярев поделился мнением об объединении федераций по гребле

Дегтярев анонсировал новые объединения спортивных федераций в России
Камила Абдурахманова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) с Федерацией гребного слалома России (ФГСР) обусловлено стремлением укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам.

В воскресенье, 1 декабря произошло объединение ВФГБК и ФГСР. Они создали Федерацию каноэ России. По результатам голосования президентом новой организации стал Евгений Архипов, который ранее руководил ВФГБК с 2008 года.

«Отдельно отмечу сохраняющийся тренд на консолидацию и укрупнение спортивных федераций. У нас уже объединились четыре водные дисциплины, пять гимнастических дисциплин и вот теперь еще две гребные дисциплины. Такие процессы будут идти дальше. Это делается для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам. На международном уровне Всемирная федерация каноэ (ICF) функционирует с 1946 года и устанавливает правила и положения для занятий греблей на байдарках и каноэ и гребным слаломом», — приводит слова министра РИА «Новости».

2 декабря министерство спорта РФ поддержало слияние федераций гребного спорта.

Руководящие органы пяти гимнастических федераций — Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Федерации спортивной акробатики России — приняли решение объединиться в Федерацию гимнастики России. Главой новой организации стал Олег Белозеров, президент РЖД. Также произошло объединение федераций по водным видам спорта. Единую Федерацию водных видов спорта России возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.

Источник: РИА Новости
Евгений Архипов
Михаил Дегтярев
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