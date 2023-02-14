Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион Дьяченко включен в новый международный пул тестирования

Российский байдарочник Александр Дьяченко продолжает находиться в пулах допинг-тестирования Международной федерации каноэ (ICF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Спортсмен был дисквалифицирован до июня 2026 года.

В июне 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ВАДА на решение ICF и дисквалифицировал Дьяченко на 4 года за употребление допинга. CAS считает, что спортсмен в 2014 году употреблял запрещенные тренболон и метенолон.

33-летний спортсмен является чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратным чемпионом мира — в 2013 и 2019 году.