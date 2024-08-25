Федерация заявила, что подаст протест на отъем золота ЧМ у гребца Петрова

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова в интервью «СЭ» заявила, что борьба за золото Захара Петрова на чемпионате мира продолжится в инстанциях международной федерации. У Петрова отобрали золото и за того, что он вывалился из лодки на финише дистанции.

— Судьи заезда вынесли решение лишить медали. Мы подали протест в жюри, оно удовлетворило наш запрос и поставило Захара на первое место.

Тут мне звонят и говорят, что результаты меняют снова. Оказалось, что четыре страны написали протест на решение жюри, три из них — это медалисты: Молдавия, Чехия и Румыния. И каким-то образом этот протест удовлетворили, хотя в правилах международной федерации ICF четко написано, что решение жюри окончательное, его нельзя пересмотреть в тот же день. Я дошла до генерального секретаря федерации и говорю: «Ричард, вот правила, читай — решение жюри окончательное. Что я должна делать, писать апелляцию на второе окончательное решение?» Он ответил, что не знает — и ушел советоваться с жюри. Приходит и говорит: «Да, пиши апелляцию». Хоть это вроде как уже не по правилам.

Наш протест отклонили. Но мы имеем право подать апелляцию уже в Совет директоров федерации в течение 30 дней. Думаю, ситуация произошла из-за того, что сюда приехало много белорусов и россиян, которые взяли практически все медали, поэтому у других немногочисленных стран, которые рассчитывали на награды, есть обида. А в Узбекистане еще и хорошо нас принимают, гостеприимно, болеют за нас на трибунах, много русскоговорящих. Наверное, проснулась некая зависть. Но мы знаем, что Захар победил. Напишем протест, будем бороться за нашего спортсмена, — заявила Исхакова.