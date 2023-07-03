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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 10:27

Германия отказала российским спортсменам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Александр Костоглод сообщил, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования», — приводит ТАСС слова Костоглода.

Чемпионат мира будет проходить в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа. Этот турнир является отборочным на Олимпиаду в Париже.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18173931
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