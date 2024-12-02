Глава Федерации каноэ РФ Архипов считает, что после объединения ему будет проще работать

Сегодня, 11:49
Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов считает, что объединение двух организаций не усложнит его деятельность на посту руководителя.
С 1 декабря Сергей Папуш стал первым вице-президентом Федерации каноэ России. «У нас остаются очень хорошие и уважительные отношения, будем работать вместе на благо российского спорта», — добавил собеседник ТАСС.
1 декабря произошло объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Они создали Федерацию каноэ России. По результатам выборов ее возглавил Архипов, который ранее руководил Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.