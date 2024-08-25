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Сегодня, 13:43

Глава ВФГБК Архипов — о золоте Петрова: «Справедливость восторжествовала»

Сергей Жуков
корреспондент
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Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал «СЭ» отмену дисквалификации каноиста Захара Петрова на дистанции 500 метров в финале чемпионата мира в Самарканде.

Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали. По итогам пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как ВФГБК подала апелляцию, после которой ему вернули золото.

«Справедливость восторжествовала. Захару вернули золотую медаль, но через протест. Жюри разобрали детали и вынесли свой вердикт. Это судейские дела. Видимо, детали, на которые мы в том числе указали, возымели действие. Имеется в виду то, как спортсмен находился, в каком положении. По правилам есть нюансы, которые в обязательном порядке должны быть учтены, даже если спортсмен финишировал не в лодке, а в воде. Наш протест повлиял, в этом сомнений нет», — сказал Архипов «СЭ».

Время Петрова составило — 1 минута 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).

Евгений Архипов
Захар Петров
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