Глава ВФГБК сообщил о подаче протеста четырьмя странами на золото Петрова

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» сообщил, что 4 страны подали протест на решение судей не дисквалифицировать российского каноиста Захара Петрова на дистанции 500 метров в финале чемпионата мира в Самарканде.

Петров завершил гонку первым, но перевернулся на финише и выпал из каноэ, вследствие чего его результат аннулировали.

После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.

«Давайте следить за ситуацией. Раньше времени обрадовались, хотя это было решение жюри. Было у меня сомнение. Про повторную дисквалификацию Петрова не слышал, но знаю о четырех протестах. Выдержит ли жюри? Не могу сказать. Все видели, что Захар Петров был на первом месте после решения жюри», — сказал Архипов «СЭ».

Время Петрова составило 1 минуту и 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).