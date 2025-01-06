Гребец Ляпунов находится в стабильном состоянии после нападения на него в Москве

Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова рассказала о состоянии здоровья серебряного призера чемпионата Европы 2016 года гребца Кирилла Ляпунова после того, как спортсмена избили в центре Москвы.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 3 января. Гребец получил перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмен обратился в больницу самостоятельно.

«Да, у Кирилла какой-то инцидент произошел 3 января, подробностей не знаем, но из больницы уже выписался, идет на поправку. Ему говорить тяжело, главное было узнать, что у него стабильное состояние», — цитирует Исхакову ТАСС.

38-летний Ляпунов завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, дважды становился вице-чемпионом Европы и выиграл Универсиаду-2013 в Казани.