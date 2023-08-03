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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 10:19

Гребец Валько — о Кубке братьев Агеевых: «Планируем бороться во всех заездах, без боя не сдадимся»

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Белорусский гребец-байдарочник Тарас Валько прокомментировал участие в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.

«Заезд прошел отлично! Преодолели дистанцию так, как и планировали. Настраивались в первую очередь на борьбу и надеялись на лучшее. Все получилось! Планируем бороться во всех заездах, без боя мы не сдадимся. Хочу выразить благодарность организаторам Кубка братьев Агеевых! Эти соревнования вносят большой вклад в популяризацию гребли, как в России, так и во всем СНГ. Этот турнир знают везде, все любят его и с радостью приезжают. Кубок мотивирует нас, ветеранов, держать себя в форме, а молодые спортсмены, когда приезжают сюда, все больше влюбляются в греблю».

Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ проходит с 2 по 6 августа на территории Гребного канала в Москве.

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