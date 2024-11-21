Гребец Варваровский рассказал, что украденную у него байдарку так и не нашли

Член сборной России по гребле на байдарке Николай Варваровский рассказал о том, что поиски украденной у него лодки в цветах российского флага зашли в тупик.

«Поиск лодки пока ничего не дал. Были просмотрены все записи с видеокамер, расположенных в местах хранения инвентаря, но там тоже не было ничего, что могло бы навести на след пропавшей байдарки. Даже не могу сказать, продолжают ли разыскивать ее сейчас, мне из органов больше не звонили. Узнавал у ребят, они сказали, что никакой активности в поиске не было. Ситуация никак не изменилась, тупик какой-то», — заявил Варваровский ТАСС.

Лодка в цветах российского флага, расписанная под хохлому была специально сделана для сборной России, которая собиралась ехать на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсмен получил ее в 2021 году после успешного выступления на соревнованиях. В июле в Воронеже проходил чемпионат России, в котором участвовал и Варваровский, после этого байдарка вместе с остальными лодками была погружена в грузовую машину для отправки в Москву. Однако, когда Варваровский пришел в эллинг, свою байдарку он там не обнаружил, после чего обратился в правоохранительные органы.