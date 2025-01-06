Губерниев посоветовал избитому гребцу Ляпунову быть осторожнее со спиртным

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу ситуации с избиением российского гребца Кирилла Ляпунова.

Двукратный победитель Универсиады, серебряный призер чемпионата Европы и участник Олимпиады-2018 был избит неизвестными в Москве в ночь с 2 на 3 января, из-за чего получил многочисленные повреждения. Ляпунов сумел своими силами добраться до больницы, но признался, что ничего не помнит о произошедшем. Сейчас спортсмен восстанавливается у себя дома.

«Я все-таки не Ирина Волк (официальный представитель МВД России. — Прим. «СЭ»), могу пожелать Кириллу только здоровья. Федерация [гребного спорта РФ] дала комментарий, теперь нужно узнать все подробности. Хотелось бы, чтобы он вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — сказал Губерниев.