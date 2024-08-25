Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на золото Петрова

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Журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на возвращение золотой награды российскому каноисту Захару Петрову на чемпионате мира на дистанции 500 метров. Турнир проходит в Самарканде.
«Эпопея вокруг золота Петрова продолжается. Четыре страны подали протест на то, что нам вернули золотую награду. Следим за событиями в Самарканде», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.
Сегодня, 25 августа, Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 метров. Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали.
После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.
Время Петрова составило — 1 минута 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).