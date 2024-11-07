Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
На байдарках и каноэ. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 09:35

ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 российскому гребцу Петрову

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира-2024 в Самарканде.

«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде, — цитирует Исхакову ТАСС. — После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу».

Захар Петров. Российскому каноисту вернули золото, отобранное шесть недель назад. Цирк с результатами чемпионата мира

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Захар Петров

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Трюдо обсудил с Трампом двусторонние отношения США и Канады
В Петропавловске-Камчатском медведь забрел к школе и детскому саду
Остеопат дал советы по организации рабочего места для сохранения здоровья
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Сегодня
Вчера
Неделя