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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 09:54

ICF присвоила нейтральный статус еще 20 российским гребцам

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова сообщила, что Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус еще 20 российским спортсменам, не отклонив ни одной поданной заявки.

«Мы подавали расширенный список из тех, кто подписал декларацию, то есть всех желающих. Одобрили всех», — цитирует Исхакову ТАСС.

В конце апреля 2023 года ICF приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе. Все претенденты на нейтральный статус при подаче документов должны подписать декларации.

Источник: ТАСС
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