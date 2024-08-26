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Гребля на байдарках и каноэ

26 августа, 23:16

Исхакова — о лишении Петрова золота: «Международная федерация каноэ может решить вопрос в нашу пользу»

Алина Савинова
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Генеральный секретарь всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова рассказала о протесте на лишение золота российского каноиста Захара Петрова на чемпионате мира в в Узбекистане.

«На данный момент медаль у Захара забрали, но там было нарушение процедуры, поэтому мы имеем право подать апелляцию в совет директоров Международной федерации каноэ, который может решить вопрос в нашу пользу в дальнейшем. Нам это право подтвердили, поэтому пятая золотая медаль в подвешенном состоянии. Если мы получим эту медаль, то обойдем белорусов и выйдем на первое место в неофициальном медальном зачете», — цитирует Исхакову Vprognoze.ru.

Петров одержал победу в заезде каноэ-одиночек на 500 метров, однако позже у него отобрали золото из-за того, что он вывалился из лодки на финише дистанции.

Источник: Vprognoze.ru
Захар Петров
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