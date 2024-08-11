Каноист Коровашков планирует выступить на чемпионате мира

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал, что собирается участвовать в чемпионате мира по гребле.

«Я планирую выступить как на чемпионате мира, так и на Кубке доброй воли, который пройдет в Москве на следующей неделе», — цитирует Коровашкова ТАСС.

Коровашков занял четвертое место на Олимпиаде-2024 в Париже в соревнованиях каноэ-двоек. Спортсмен выступал в паре с Захаром Петровым.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа.