Каноистка Черниговская о победе на чемпионате мира: «Сделали то, к чему шли»

Российские каноистки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова прокомментировали победу в спринте на 200 метром на чемпионате мира в Самарканде.

Россиянки прошли дистанцию за 37,325 секунды.

Черниговская: «Все круто! Мы сделали то, к чему шли. Спасибо всем, кто нас поддерживал, кто в нас верил. Любим, целуем и обнимаем».

Долгова: «Рада, что у нас все получилось. Все то, к чему мы шли — всего добились. Спасибо моей напарнице, спасибо всем, кто болел за нас, родным, близким».

Серебро выиграла сборная Португалии (Тереза Портела и Франсишка Лайа) — 37,420. Бронзу завоевала сборная Белоруссии (Ольга Худенко и Марина Литвинчук) — 37,667.