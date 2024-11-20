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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 22:01

Каноисту Петрову вручили золотую медаль чемпионата мира

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Российский гребец Захару Петрову получил золотую медаль чемпионата мира 2024 года, информирует ТАСС. Награду вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В начале октября совет директоров Международной федерации каноэ удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и присудил Петрову победу на ЧМ в Узбекистане.

Захар Петров. Российскому каноисту вернули золото, отобранное шесть недель назад. Цирк с результатами чемпионата мира

В августе 22-летний Петров лишился золотой медали в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально он значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша.

Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре сборные также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.

Источник: ТАСС

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