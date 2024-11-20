Каноисту Петрову вручили золотую медаль чемпионата мира

Российский гребец Захару Петрову получил золотую медаль чемпионата мира 2024 года, информирует ТАСС. Награду вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В начале октября совет директоров Международной федерации каноэ удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и присудил Петрову победу на ЧМ в Узбекистане.

В августе 22-летний Петров лишился золотой медали в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально он значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша.

Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре сборные также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.