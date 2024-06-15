Каноисты Коровашков и Штыль стали чемпионами Европы на дистанции 200 метров

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 200 метров в рамках чемпионата Европы-2024 в венгерском Сегеде.

Спортсмены финишировали за 37,438 секунды. На втором месте расположились поляки Александер Китевский и Алексей Колядич (+0,320 секунды). Тройку призеров замкнули представители Испании Мануэль Фонтан и Адриан Сийеро (+0,667).

В этот же день каноист Захар Петров стал вторым на дистанции 500 метров. Спортсмен преодолел расстояние за 1 минуту 50,442 секунды.

В апреле прошлого года Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе.