Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» поделился мнением о спортивных санкциях в адрес спортсменов его страны.

«Логики в отстранениях я не вижу никакой. Мы открыты, готовы выступать всегда и везде. Приезжаем на соревнования, нас хорошо встречают, отличные отношения со всеми, все общаются. Честно, никаких вообще проблем, со всеми разговариваем без всяких конфликтов. Так для чего это все?

Снятия с соревнований по политическим мотивам отдельных спортсменов? Нет, к счастью, ничего такого не было. Думаю, что внимания к нам поменьше. Вроде как всех одинаково проверяют, но как-то вот нас это минуло, тьфу-тьфу», — сказал Щербак.

МОК вместе с международными федерациями по видам спорта отстранил весной 2022 года от международных стартов как представителей России, так и представителей Белоруссии. Исключением стал только футбольный европейский союз УЕФА.