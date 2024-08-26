Костоглод заявил, что россияне достойно выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод считает, что россияне достойно справились с тяжелыми условиями на чемпионате мира в Самарканде.

«Я считаю, что наши ребята достойно выступили на чемпионате мира. Мы завоевали четыре золота, у нас была хорошая команда. Условия были тяжелые, и мы с ними хорошо справились», — приводит ТАСС слова Костоглода.

Турнир в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.