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Сегодня, 18:48

Мелантьев об успехах россиян в Самарканде: «У нашей команды накопился момент спортивного азарта»

Алина Савинова
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Многократный чемпион мира и Европы в гребле на каноэ Виктор Мелантьев отреагировал на успехи российских гребцов на чемпионате мира в Самарканде.

«То, что ребята выигрывают, это хорошо с учетом того, что у нашей российской и белорусской команды накопился момент спортивного азарта. Ребята сейчас пытаются реализовать себя по максимуму и результат налицо. Хотелось, чтобы наша команда была не в усеченном составе, а представлена во всех дисциплинах. То, что наши выигрывают — это здорово. Они показывают свой высокий уровень», — цитирует Мелантьева Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 23 по 25 августа. В турнире приняли участие 12 российских спортсменов.

Источник: Vprognoze.ru
Виктор Мелантьев
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