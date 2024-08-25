Мелантьев — о дисквалификации Петрова: «Склоняюсь к решению судей»

Многократный чемпион мира и Европы по гребле на каноэ Виктор Мелантьев прокомментировал дисквалификацию россиянина Захара Петрова в финале чемпионата мира в Самарканде.

Петров завершил гонку первым, но перевернулся на финише и выпал из каноэ, вследствие чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца и вернуть ему золото.

«Согласно правилам, 50 процентов туловища должно находиться в лодке при пересечении финишной линии. Нужно пересматривать видео в замедленном варианте. Но я больше склоняюсь к решению судей, исходя из того, что вижу невооруженным взглядом. На финише виднее, так как финишный створ в трансляции может немного отличаться от истинного положения. Но и без этого понятно, что Захар выпал из лодки еще до финишного створа», — сказал Мелантьев Metaratings.ru.

Позже глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил «СЭ», что 4 страны подали протест на решение судей не дисквалифицировать российского каноиста.