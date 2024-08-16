Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
На байдарках и каноэ. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 11:25

Международная федерация каноэ вернула россиянке Исхаковой нейтральный статус

Telegram Дзен

Международная федерация каноэ (ICF) вернула генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Исхакова получила нейтральный статус от ICF перед стартом квалификационного предолимпийского турнира, который проходил 8-9 мая в Венгрии. Однако спустя несколько дней комиссия организации отозвала у россиянки нейтральный статус.

С 23 по 25 августа в узбекском Самарканде состоится чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Источник: ТАСС
2
0
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У гребца сборной России Варваровского украли байдарку в цветах российского триколора