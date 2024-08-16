Международная федерация каноэ вернула россиянке Исхаковой нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) вернула генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Исхакова получила нейтральный статус от ICF перед стартом квалификационного предолимпийского турнира, который проходил 8-9 мая в Венгрии. Однако спустя несколько дней комиссия организации отозвала у россиянки нейтральный статус.

С 23 по 25 августа в узбекском Самарканде состоится чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.