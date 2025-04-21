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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 20:28

Олимпийская чемпионка по гребле Шубина скончалась на 95-м году жизни

Руслан Минаев
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Скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Мария Шубина, сообщает Федерация каноэ России. Ей было 94 года.

«Федерация каноэ России выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Тимофеевны. Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — говорится в сообщении организации.

Шубина является олимпийской чемпионкой Рима-1960 в классе К-2 на дистанции 500 м. На ее счету также четыре золота чемпионатов мира и два серебра.

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