Олимпийская чемпионка по гребле Шубина скончалась на 95-м году жизни

Скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Мария Шубина, сообщает Федерация каноэ России. Ей было 94 года.

«Федерация каноэ России выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Тимофеевны. Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — говорится в сообщении организации.

Шубина является олимпийской чемпионкой Рима-1960 в классе К-2 на дистанции 500 м. На ее счету также четыре золота чемпионатов мира и два серебра.