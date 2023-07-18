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Олимпийский чемпион по гребле Постригай: «Решение о нейтральном статусе принимает каждый сам, коллективной ответственности быть не должно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский гребец, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Юрий Постригай в интервью «СЭ» высказал свое мнение о том, как должны приниматься решения об участии россиян в международных соревнованиях. Напомним, официальной позиции Минспорта до сих пор не прозвучало.

— Что вы думаете про нейтральные статусы и тому подобное? Поддерживаете тех, кто выступает на таких условиях?

— Каждый сам принимает решение и ответственность несет сам за себя. У нас же не должно быть коллективной ответственности, так? Каждый отвечает сам за себя. Но вы знаете, как у нас все устроено: если руководство наше сказало, что можно, — тогда начинаем искать решения. Если разрешают нейтральный статус, почему бы и нет? Я гребу и просто хочу, чтобы о моем спорте знало как можно больше людей, — ответил Постригай.

Постригай — олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и мира, победитель летней универсиады в Казани, 18-кратный чемпион России.

Юрий Постригай. «Добирался с молитвами». Олимпийский чемпион греб 1300 километров из Петербурга в Москву — и рассказал, как это было

Юрий Постригай
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