Олимпийский чемпион по гребле рассказал, что было самым сложным в 1300-километровом походе из Петербурга в Москву

Российский гребец, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Юрий Постригай в интервью «СЭ» назвал самые сложные моменты в своем двухнедельном заезде из Санкт-Петербурга в Москву.

— Встречное течение. Причем я изначально думал, что будет хотя бы пополам встречное и попутное — все-таки когда гребешь, меняются реки, озера, водохранилища. Но так вышло, что дожди шли почти каждый день плюс большая часть вообще маршрута, процентов 80, против течения. И где узкие реки, это ощущалось прямо существеннее, чем на широких.

Со мной был катер сопровождения, были спасатели, то есть в принципе я был под присмотром. Приходилось брать на себя смелые решения, когда из-за шторма в Рыбинском водохранилище греб один, без катера, километров 60. Ребята из сухопутной команды ждали меня на машине в определенной точке, пока я был без связи, вокруг же леса. Вот добирался на свой страх и риск с молитвами Господу, — рассказал Постригай.

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Он греб в сопровождении катера со спасателями, медиком и поваром и машины, которая следовала по земле. Последний транспорт готовил места для ночлега (палаточные лагеря, береговые гостиницы). Ежедневно ему приходилось восстанавливать мышцы с помощью компрессионных аппаратов. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом. Его маршрут составил 1300 км.