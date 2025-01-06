Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
На байдарках и каноэ. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 16:20

Полиция проводит проверку по факту нападения на гребца Ляпунова в Москве

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Московская полиция проводит проверку по факту избиения серебряного призера чемпионата Европы 2016 года байдарочника Кирилла Ляпунова в центре столицы России 3 января.

Гребец получил перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. По словам генерального секретаря Федерации каноэ России Елены Исхаковой, спортсмен уже выписался из больницы и находится дома в стабильном состоянии.

«По факту произошедшего с Ляпуновым проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — цитирует ТАСС представителя полиции.

На данный момент полиция устанавливает причины и мотивы нападения неизвестных на 38-летнего Ляпунова.

Источник: ТАСС
1
Сборная России по гребле
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя