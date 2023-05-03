Постригай заявил о готовности выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион, гребец-байдарочник Юрий Постригай рассказал, готов ли выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это уже зависит от Министерства и государства. Если скажут, что можно так, значит можно. Ну не могу же я что-то придумать свое. Если так возможно, то хорошо, давайте. Как отношусь к возможному переходу российских спортсменов в азиатские соревнования? Я, если честно, не знаю рассматривают ли в гребле такой переход. Но если пустят нас на соревнования с ними погоняться, то это классно. Конкуренция должна быть в любом случае. Если мы будем вариться в котле только с белорусскими и российскими спортсменами, то результат упадет. Так что если есть какие-то еще возможности с кем-то соревноваться, то это будет круто», — приводит слова Постригая «Спорт День за Днем».