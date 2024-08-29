Путин поздравил российских спортсменов с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление российским спортсменам, которые стали победителями чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Такой большой, заслуженный успех — убедительное свидетельство вашего мастерства и командной сплоченности. И, конечно, это весомый вклад в приумножение замечательных традиций нашей национальной школы гребли на байдарках и каноэ», — приводит ТАСС письмо Путина.

Чемпионат мира в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.