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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 12:28

Путин поздравил российских спортсменов с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Сергей Разин
корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление российским спортсменам, которые стали победителями чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Такой большой, заслуженный успех — убедительное свидетельство вашего мастерства и командной сплоченности. И, конечно, это весомый вклад в приумножение замечательных традиций нашей национальной школы гребли на байдарках и каноэ», — приводит ТАСС письмо Путина.

Чемпионат мира в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.

Источник: ТАСС
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