Россияне Штыль и Коровашков выиграли золото в каноэ-двойках на чемпионате Европы

Россияне Иван Штыль и Алексей Коровашков завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы в венгерском Сегеде.

Спортсмены финишировали первыми на дистанции 500 метров с результатом 1 минута 42,228 секунды. На втором месте расположились поляки Виктор Глазунов и Арсен Сливинский, уступив победителям 0,176 секунды. Тройку призеров замкнули итальянцы Габриеле Касадей и Карло Таччини (+0,356).

В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.