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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 10:40

Российская байдарочница Бабашинская получила нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус российской байдарочнице Юлии Бабашинской, сообщает ТАСС.

По данным источника, обладателями данного статуса в настоящее время также являются Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Ранее ICF лишила генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову нейтрального статуса.

В апреле 2023 года ICF допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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