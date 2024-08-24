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Сегодня, 14:15

Российские каноисты Петров и Дмитриев поблагодари за показ их выступления на чемпионате мира по гребле

Виктория Кравченко
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Российские спортсмены Захар Петров и Иван Дмитриев поблагодарили журналиста Дмитрия Губерниева и «Матч ТВ» за показ их выступления на чемпионате мира по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

«Дима, спасибо за поддержку, ты в нас верил, и мы достойно отгонялись и завоевали золотую медаль. Спасибо «Матч ТВ» за такую хорошую съемку. Хотелось бы, чтобы на каждом нашем соревновании была такая съемка. Это очень мотивирует и доставляет удовольствие», — передает слова спортсменов Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по гребле проходит в Самарканде с 22 по 25 августа. В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Захар Петров
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Российские каноисты Петров и Дмитриев стали чемпионами мира на дистанции 1000 метров