Российские каноисты Петров и Дмитриев поблагодари за показ их выступления на чемпионате мира по гребле

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Дмитриев поблагодарили журналиста Дмитрия Губерниева и «Матч ТВ» за показ их выступления на чемпионате мира по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

«Дима, спасибо за поддержку, ты в нас верил, и мы достойно отгонялись и завоевали золотую медаль. Спасибо «Матч ТВ» за такую хорошую съемку. Хотелось бы, чтобы на каждом нашем соревновании была такая съемка. Это очень мотивирует и доставляет удовольствие», — передает слова спортсменов Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по гребле проходит в Самарканде с 22 по 25 августа. В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.