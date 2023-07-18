Российский гребец Постригай установил рекорд, пройдя на байдарке от Петербурга до Москвы

Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Юрий Постригай установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

«Думал, что будет попроще. Постоянно приходилось идти против течения. Каждый день на пути были ливни, грозы и шторм. Приходилось держать темп, чтобы преодолевать переправы. Шлюзы открываются четко в определенные часы, поэтому нельзя не успеть. Несмотря на это, я дошел до конца», — сказал Постригай в социальных сетях.

На пути спортсмена было 13 шлюзов. Они открывались для Постригая при поддержке Государственной инспекции по маломерным судам.

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Он греб в сопровождении катера со спасателями, медиком и поваром и машины, которая следовала по земле. Последний транспорт готовил места для ночлега (палаточные лагеря, береговые гостиницы). Ежедневно ему приходилось восстанавливать мышцы с помощью компрессионных аппаратов. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом. Его маршрут составил 1300 км.

Постригай — олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и мира, победитель летней универсиады в Казани, 18-кратный чемпион России.