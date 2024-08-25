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Сегодня, 10:55

Каноист Петров перевернулся и упустил золото чемпионата мира на дистанции 500 м

Руслан Минаев
Захар Петров перевернулся на финише (на переднем плане).
Фото Скриншот трансляции
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Российский каноист Захар Петров перевернулся на финише заезда на 500 метров на чемпионате мира. Турнир проходит в Самарканде.

На последних метрах финального заезда лодка россиянина перевернулась, в результате чего, спортсмен выпал из нее. Петров был одним из лидеров заезда. В официальном протоколе указано, что гребец не финишировал.

Золото выиграл молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), серебро — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405), бронза — у румына Кэтэлина Кирилэ (1.48,456).

Захар Петров
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