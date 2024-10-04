Российскому каноисту Петрову вернули золото чемпионата мира-2024

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова заявила, что российскому каноисту Захару Петрову вернули золотую медаль чемпионата мира 2024 года.

В Международной федерации каноэ (ICF) удовлетворили апелляцию ВФГБК и присудили спортсмену победу в соревнованиях на каноэ-одиночках на дистанции 500 м.

«Совет директоров ICF рассмотрел апелляцию и принял решение вернуть Петрову золотую медаль турнира», — сказала Исхакова.

Изначально Петрову аннулировали золотую медаль после повторного пересмотра результатов. Ему не засчитали финиш, так как его лодка перевернулась в самом конце гонки. Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу. После этого 4 государства из числа участников также подали апелляции, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова лишился золота.

На счету россиянина есть еще 2 победы на чемпионате мира в Узбекистане. Он победил в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 тысяча метров и в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров.