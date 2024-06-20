Спесивцев заявил, что перед чемпионатом Европы был предупрежден о возможных провокациях

Российский байдарочник Максим Спесивцев рассказал, что перед стартом чемпионата Европы в венгерском Сегеде его предупредили о возможности провокаций.

«Когда я приезжаю на соревнования, то абстрагируюсь от всего и думаю только о предстоящем выступлении. С кем знаком, с тем здоровался. Не исключаю, что кто-то и был настроен против нас, но я не смотрел по сторонам. Моя задача приехать и показать свой лучший результат, а не обращать внимания на кого-то. Но нас предупреждали о возможности каких-то провокаций, поэтому мы должны были быть сконцентрированными только на своем выступлении», — цитирует Спесивцева ТАСС.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде проходил с 13 по 16 июня. Российские спортсмены принимали участие в турнире в нейтральном статусе.