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Сегодня, 13:31

Свирин заявил, что World Rowing пока не определилась с условиями допуска российских гребцов в 2025 году

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) пока не определилась с тем, на каких условиях будет допускать к участию в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов.

«Мы стараемся поддерживать контакты с международной федерацией, определенный диалог есть. Правда, эти контакты не столь активные, как хотелось бы. Дело в том, что международная федерация не знает, что делать дальше. Либо оставить те условия допуска россиян, которые есть на данный момент, либо как-то идти дальше и открыть для нас окно шире», — приводит ТАСС слова Свирина.

Он также отметил, что в середине ноября пройдет очередной конгресс World Rowing, в котором Федерация гребного спорта России примет участие.

В 2023 году исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов.

Источник: ТАСС

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