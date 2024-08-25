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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 20:07

Тренер сборной России доволен выступлением байдарочниц Черниговской и Долговой на чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Александр Костоглод заявил, что российские байдарочницы Светлана Черниговская и Анастасия Долгова показали хороший результат на соревнованиях байдарок-двоек на чемпионате мира.

Сегодня, 25 августа, Черниговская и Долгова стали победительницами на дистанции 200 м на чемпионате мира.

«Девчонки молодцы, они показали хороший результат. У них есть опыт побед, они выиграли на Кубке доброй воли, что говорит о том, что победители этого турнира могут забирать призы или выигрывать на других крупнейших соревнованиях. Хорошее выступление», — цитирует Костоглода ТАСС.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа.

Источник: ТАСС
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