Тренер сборной России по гребле Адаев трагически погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб на 41-м году жизни.

Как сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на министерство спорта Саратовской области, специалист попал в ДТП по пути на соревнования на трассе «Курск — Саратов».

Авария произошла в Воронежской области. Водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и врезался в тягач «Шакман» с прицепом. От полученных травм мужчина скончался на месте, водителя грузовика доставили в больницу.

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении в социальных сетях минспорта Саратовской области.

Адаев был призером чемпионата Европы. После окончания спортивной карьеры начал тренерскую деятельность в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.