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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 19:20

В Барнауле пройдет крупнейший в России турнир по гребле на байдарках и каноэ

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С 15 по 17 сентября в Барнауле пройдет турнир «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко».

В соревнованиях примут участие более 300 гребцов из восьми стран: России, Беларуси, Болгарии, Турции, Колумбии, Чили, Узбекистана и Таджикистана.

Также в турнире примут участие топовые гребцы: серебряный призер Олимпийских игр, 17-кратный чемпион мира Иван Штыль (Россия), трехкратная олимпийская медалистка и шестикратная чемпионка мира Марина Литвинчук (Беларусь), призер чемпионатов Европы и мира Мирослав Кирчев (Болгария), призер чемпионатов Европы и мира Максим Спесивцев (Россия), шестикратный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко (Россия), чемпион Европы и мира Дмитрий Натынчик (Беларусь) и другие.

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