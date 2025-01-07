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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 10:05

В Федерации каноэ России сообщили о состоянии гребца, на которого напали в Москве

Камила Абдурахманова
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Вице-президент Федерации каноэ России, олимпийский чемпион Максим Опалев отреагировал на информацию о нападении на байдарочника Кирилла Ляпунова в Москве.

«Думаю, что с Кириллом уже все хорошо. Какое-то недоразумение произошло. Могу сказать, что в прессе информация немного преувеличена», — сказал Опалев «ВсеПроСпорт».

В понедельник Telegram-канал Shot рассказал о происшествии с 38-летним Ляпуновым. По информации источника, у мужчины сломаны скула и глазница, а также имеются множественные ушибы лица, век и глаз.

Ляпунов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в 2016 году, показав второй результат на дистанции 1000 м в байдарке-четверке. Также он дважды становился чемпионом Универсиады в Казани и участвовал в Олимпийских играх 2016 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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