В Федерации каноэ России сообщили о состоянии гребца, на которого напали в Москве

Сегодня, 10:05
Вице-президент Федерации каноэ России, олимпийский чемпион Максим Опалев отреагировал на информацию о нападении на байдарочника Кирилла Ляпунова в Москве.
«Думаю, что с Кириллом уже все хорошо. Какое-то недоразумение произошло. Могу сказать, что в прессе информация немного преувеличена», — сказал Опалев «ВсеПроСпорт».
В понедельник Telegram-канал Shot рассказал о происшествии с 38-летним Ляпуновым. По информации источника, у мужчины сломаны скула и глазница, а также имеются множественные ушибы лица, век и глаз.
Ляпунов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в 2016 году, показав второй результат на дистанции 1000 м в байдарке-четверке. Также он дважды становился чемпионом Универсиады в Казани и участвовал в Олимпийских играх 2016 года.