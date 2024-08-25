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Сегодня, 14:19

Свищев — о протесте на дисквалификацию Петрова: «Отстаивать интересы страны и ее спортсменов — наша прямая обязанность»

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» отмену дисквалификации каноиста Захара Петрова на дистанции 500 метров в финале чемпионата мира в Самарканде.

Петров завершил гонку первым, но перевернулся на финише и выпал из каноэ.

«Очень правильная позиция нашей спортивной делегации, которая вовремя подала протест. Главное — вовремя подать протест и отстаивать интересы наших спортсменов. Если это законное требование, то почему нет? Мы просто обязаны это делать. Отстаивать интересы нашей страны и ее спортсменов — наша прямая обязанность. Когда многие Федерации и МОК заняли позицию, грубо говоря, русофобскую. Здесь позиция нашей Федерации гребного спорта очень важна», — сказал Свищев «СЭ».

Время Петрова составило 1 минуту и 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).

Александр Абустин

Дмитрий Свищев
Захар Петров
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