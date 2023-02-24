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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 15:14

В Минспорте рассказали, почему олимпийский чемпион Дьяченко был лишен стипендии президента РФ

Алина Савинова
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В пресс-службе Министерства спорта РФ рассказали о причинах лишения стипендии победителя Игр-2012 в гребле на байдарке Александра Дьяченко.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года в случае если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию президента Российской Федерации, в том числе являющийся чемпионом Олимпийских игр, Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, признан нарушившим антидопинговые правила и к нему применены соответствующие санкции, он лишается права на получение стипендии президента Российской Федерации. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о нарушении. Нарушивший правила спортсмен, тренер или специалист не может являться кандидатом на получение стипендии президента Российской Федерации в течение двух лет после года, в котором истекает срок применения санкций», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы Минспорта РФ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Дьяченко за нарушения антидопинговых правил на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 июня 2022 года. Также были аннулированы результаты байдарочника в период с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17133497
Александр Дьяченко
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